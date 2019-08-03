قال الدكتور توفيق عكاشة، إن غالبية الدول المنتجة للنفط تعاني من أزمات وصراعات داخلية، وسعر برميل البترول معرض يوميا للصعود والهبوط "وأنت عندك أسعار ثابتة.. جميع العربيات الملاكي شغالة بالبنزين".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن السولار أحد أهم شرايين الحياة، "البنزين بتاع الجماعة اللي عندهم عربيات ملاكي.. والسولار بتاع الفلاحين والعمال".

وتابع: "في أوروبا هناك تنافس بين السيارات الملاكي اللي الموتور بتاعها بيدور بالسولار، والسيارات اللي الموتور بتاعها بيدور بالبنزين من خلال الشركات المصنعة".

وأكد أنه عندما زار ألمانيا استأجر سيارة وفوجئ أنها تعمل بالسولار، وهو ما حدث معه في المغرب أيضا، وبعد سؤاله عن ذلك الأمر أكدوا له وجود سيارات تعمل بالسولار وأخرى بالبنزين، لكون أسعار المواد البترولية حرة.

وأشار إلى أنه سأل عن السولار الذي يوضع للجرارات في الأراضي الزارعية، فأكد بعض المختصين له أن السولار تتفاوت فئاته وجودته على حسب الاستخدام.