تلقى مجمع البحوث الإسلامية أحد الاذرع الشرعية لمشيخة الأزهر الشريف، سؤالًا حول ترتيب بعض مناسك الحج، جاء نصه: "هل يشترط في السعي أن يكون بعد طواف؟".

وقال المجمع عبر الصفحة الرسمية للمجمع علي الفيس بوك، في جوابه: "يشترط في السعي أن يكون بعد طواف على القول المختار من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة)".

وتابع مجمع البحوث الإسلامية: "المراد بالطواف بين الصفا والمروة: السعي بينهما، فدل الحديث: أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقدِّم الطواف على السعي بدلالة كلمة (ثم) وقد قال: (لتأخذوا مناسككم)، وفعلُهُ في المناسك يفيد الوجوب. هذا هو الأصل".