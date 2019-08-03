تلقى مجمع البحوث الإسلامية، أحد الاذرع الشرعية لمشيخة الأزهر الشريف سؤالًا حول شروط حج بيت الله الحرام، جاء نصه : "ما حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة؟".

وقالت لجان الفتوي في جوابها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك": "السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن لا يتم الحج والعمرة بدونه على القول المختار من أقوال الفقهاء كما هو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة"، مستشهدة بقوله تعالى: "إن الصفا والمروة من شعائر الله"، مبينة أن الآية صرحت بأنَّ الصفا والمروة من شعائر الله.

وتابع مجمع البحوث الإسلامية: "هذا يدل على أن السعي بينهما أمر حتم لا بد منه؛ لأنه لا يمكن أن تكون شعيرة، ثم لا تكون لازمة في النسك؛ فإن شعائر الله عظيمة، لا يجوز التهاون بها"، مستشهدة بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله"، وقوله تعالى: "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب".

واستكمل المجمع: "كما أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، بيان لنص مجمل في كتاب الله، وهو قوله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله)، وقد قرأها عليه- الصلاة والسلام- لما صعد إلى الصفا، وقال: (نبدأ بما بدأ الله به). وقد تقرر في الأصول أن فعل النبي صل الله عليه وسلم إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب الله؛ فإن ذلك الفعل يكون لازما".