عاجل.. رفض استئناف "فتاة العياط" واستمرار حبسها احتياطيا

قررت محكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس الطفلة "أميرة أحمد رزق"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معها بتهمة قتل سائق الميكروباص، الذى اتهمته بالشروع فى اغتصابها، وذلك لاستكمال تحقيقات النيابة، ولعدم ورود التقارير الفنية حتي الآن.

ودفع المحاميان حسن شومان ودينا المقدم ببطلان أمر الحبس الاحتياطي لعدم نظر الطعن عليه في موعده القانوني الوجوبي خلال 48 ساعة، وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، والتمسك بطلب استماع مبرارت النيابة في مد الحبس الاحتياطي، وعدم توافر الأدلة الكافية التي تبرر الحبس الاحتياطي، ووجود أدلة نافية كافية لدرء الاتهام الباطل المنسوب للمتهمة، لكن المحكمة رفضت الاستئناف.

وواجهت محكمة جنوب الجيزة، الفتاة "أميرة" المعروفة إعلاميا بفتاة العياط باتهامها بقتل السائق فأنهارت من البكاء أمام المحكمة واعترفت بتسديد عدة طعنات له بسكين بعدما حاول اغتصابها.

وأجلت محكمة جنوب الجيزة، جلسة نظر استئناف لليوم بسبب تعذر نقل المتهمة من محبسها الخميس الماضي، وأخطرت أجهزة الأمن المحكمة بتعذر نقل الفتاة إلى مقر محكمة جنوب الجيزة لدواع أمنية.

كان قاضي المعارضات قد أمر بتجديد حبس أميرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل السائق بالسكين، فيما تقدمت دينا المقدم محاميتها، باستئناف على القرار، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظره إلا أن المحكمة قررت تأجيله لتغيب المتهمة.