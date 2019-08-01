أجلت محكمة جنوب الجيزة، تأجيل جلسة نظر استئناف الطفلة "أميرة"، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، على قرار تجديد حبسها في قضية قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، لجلسة السبت المقبل، بسبب تعذر نقل المتهمة من محبسها إلى مقر المحكمة.

وأخطرت أجهزة الأمن المحكمة بتعذر نقل الفتاة إلى مقر محكمة جنوب الجيزة لدواع أمنية، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة أخرى لنظر الاستئناف.

كان قاضي المعارضات قد أمر بتجديد حبس أميرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل السائق بالسكين، فيما تقدمت دينا المقدم محاميتها، باستئناف على القرار، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظره إلا أن المحكمة قررت تأجيله لتغيب المتهمة.