طلبت دينا المقدم محامية فتاة العياط، من المحكمة إخلاء سبيل موكلتها بضمان مالي، كما دفعت بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، كما دفعت ببطلان نظر الاستئناف على قرار تجديد الحبس لمرور أكثر من يومين على تقديم الطلب، حيث حددت المحكمة جلسة الخميس الماضي إلا أنه تعذر أمنيًا إحضار المتهمة.

وأحضرت قوات الأمن، المتهمة من محبسها في قسم شرطة العياط إلى مقر محكمة جنوب الجيزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفرضت طوقًا أمنيا حول المحكمة والقاعة التي نظر داخلها الاستئناف.

وبعد انتهاء طلبات الدفاع ومواجهة المتهمة أعادها الأمن إلى المكان المخصص لاحتجاز المتهمين داخل المحكمة لحين صدور قرار استئنافها.