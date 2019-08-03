أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استكمال أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بحي مصر القديمة بحضور اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات تعويضا لهم.

وقال المحافظ، خلال جولته بمنطقة أكشاك أبوالسعود، إنه جرى إخلاء 8 عقارات اليوم وهي تضم 13 أسرة جرى تسكينها بالأسمرات، مشيرا إلى أن منطقة أبوالسعود وسور مجري العيون بمصر القديمة تعد منطقة إعادة تخطيط فهي منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاً لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأصدر المحافظ تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وتوفير أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم.

وشدد المحافظ على رئيس حي مصر القديمة بتكليف المقاول المختص بأعمال الإزالة بزيادة عدد المعدات والأفراد لإنهاء إزالة المنطقة وكذلك منطقة المدابغ وسرعة إنهاء إجراءات نقل السكان المستحقين لوحداتهم السكنية الجديدة وقطع المرافق عن العقار المحدد إزالتة من كهرباء ومياه قبل أعمال الإزالة.