أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، انطلاق فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، في دورته الثامنة والعشرين، تحت رعاية وزارتي الثقافة والآثار، في الفترة من 18 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2019.

وحددت سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، على أن يكون الدفع والحجز يوم الحفل.

وتنشر "الوطن" الخريطة الكاملة لفعاليات المهرجان اليومية، والتي تبدأ خلال فترة المهرجان، الساعة الثامنة مساءً على مسرح المحكى (1)، ثم تنتقل إلى مسرح المحكى (2) في الساعة التاسعة ومنها إلى المحكى (3) في العاشرة مساءً، وجاءت على النحو التالي:

الأحد 18 أغسطس

المحكى (1): فريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع.

المحكى (2): فريق كايرو ستبس.

المحكي (3): الفنانة مي فاروق بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفى حلمي.

الإثنين 19 أغسطس

المحكى (1): الفنان هشام خرما وفرقته.

المحكى (2): فرقة إيقاعات غينيا (غينيا).

المحكي (3): الفنان محمد الحلو وفرقته.

الثلاثاء 20 أغسطس

المحكى (1): فريق مسار إجباري.

المحكى (3): الفنان محمد محسن وفرقته.

الأربعاء 21 أغسطس

المحكى (1): الفنان ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق.

المحكى (2): فرقة رضا للفنون الشعبية.

المحكى (3): الفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء يس.

الخميس 22 أغسطس

المحكى (1): صوليست فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة البيانو.

المحكى (2): ويف جاز باند.

المحكى (3): الفنان علي الحجار وفرقته.

الجمعة 23 أغسطس

المحكى (1): كايرو باند (سما سليمان).

المحكي (3): الفنان هاني شاكر وفرقته.

السبت 24 أغسطس

المحكى (1): فرقة دولية الصين.

المحكى (2): فرقة سداسي شرارة.

المحكي (3): الفنان أحمد جمال وفرقته.

الأحد 25 أغسطس

المحكى (1): الشيخ ياسين التهامي.

المحكى (2): فرقة دولية (الجزائر).

المحكى (3): الفنان هشام عباس وفرقته.

الإثنين 26 أغسطس

المحكى (1): فريق على مر الأجيال.

المحكى (2): الفنان سعيد الأرتيست.

المحكى (3): الفنان محمد عدوية وفرقته.

الثلاثاء 27 أغسطس

المحكى (1): أوركسترا ساوند تراك.

المحكى (3): الفنان مجد القاسم وفرقته.

الأربعاء 28 أغسطس

المحكى (1): فرقة دولية (الهند).

المحكى (2): بغدادي بيج باند.

المحكى (3): الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.

الخميس 29 أغسطس

المحكى (1): أوركسترا النور والأمل.

المحكى (2): الفنانة زيزي عادل وفرقتها.

المحكى (3): الفنانة غالية بنعلي وفرقتها.

الجمعة 30 أغسطس

المحكى (1): الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها.

المحكى (2): فرقة دولية (فنزويلا).

المحكى (3): الفنانة تانيا قسيس.

السبت 31 أغسطس

المحكى (1): الفنان محمد حسن وفرقته.

المحكى (2): الفنانة منى بوركهارد وفرقتها.

المحكى (3): الفنانة دينا الوديدي وفرقتها.

الأحد 1 سبتمبر

المحكى (1): فرقة توناكي (ناميبيا).

المحكى (2): فرقة سوهاج للفنون الشعبية - قصور الثقافة.

المحكى (3): الموسيقار عمر خيرت.