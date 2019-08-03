تستعد قناة "DMC"، لعرض جديد للجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة" للفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، اعتبارًا من الغد الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مسلسل "أبو العروسة"، ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة.

"أبو العروسة" من بطوله سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور وإنتاج "سكوير ميديا" منى قطب وإبراهيم حمودة.