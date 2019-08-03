أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن ترحيبها بتوقيع رئيس جمهورية موزمبيق فيليبي نيوسيظت ورئيس حزب رينامو أوسوفو مومادي، الأول من أغسطس الجاري، على اتفاق الوقف النهائي للأعمال العدائية العسكرية بين الحكومة والمعارضة، استمراراً للخطوات التى اتخذها الجانبان ضمن مسار المصالحة الوطنية.

وأشاد البيان بالجهود التي قام بها السيد رئيس جمهورية موزمبيق خلال الفترة الماضية نحو التوصل إلى سلام دائم، معربًا عن تطلع مصر لأن تسفر تلك المساعي عن المزيد من الازدهار والرخاء لجمهورية موزمبيق الشقيقة.