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هدية الحكومة للمواطنين في العيد

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7 سيارات احتلوا قائمة الأكثر أمانً حسب تقيم euroncap

7 سيارات احتلوا قائمة الأكثر أمانً حسب تقيم euroncap

الأزهر يعتمد أكبر حركة ترقيات للعاملين الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"

الأزهر يعتمد أكبر حركة ترقيات للعاملين الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"

صور ولادة زوجته داخل غرفة العمليات.. عقوبة جديدة في انتظار أحمد حسن

صور ولادة زوجته داخل غرفة العمليات.. عقوبة جديدة في انتظار أحمد حسن

جامعة عين شمس تعلن شروط القبول للتحويلات وطلاب الدمج

جامعة عين شمس تعلن شروط القبول للتحويلات وطلاب الدمج

10 آلاف فني بـ"المصرية للاتصالات" يطالبون بالتعيين.. و"هيكل": ملهمش حق

10 آلاف فني بـ"المصرية للاتصالات" يطالبون بالتعيين.. و"هيكل": ملهمش حق

مدبولي يستمع لشرح حول التابوت الخارجي المُذهّب لـ الملك توت عنخ آمون

مدبولي يستمع لشرح حول التابوت الخارجي المُذهّب لـ الملك توت عنخ آمون

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راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

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