اعتمد اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، اليوم، الحركة الداخلية لضباط الشرطة ومأموري المراكز، ورؤساء المباحث.

وشملت الحركة بقاء المقدم عبدالمجيد مختار، رئيسًا لمباحث مركز شرطة أبنوب، والمقدم محمود بدوي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة البداري، والرائد أحمد بركات رئيسا لمباحث قسم شرطة أبو تيج والرائد أحمد أبو بكر رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان أسيوط.

وتضمنت الحركة نقل المقدم أحمد حربي، من رئيس مباحث مركز شرطة أبو تيج وكيلا لفرع بحث الجنوب، والمقدم خالد شريت رئيسا لفرع بحث الشمال، والمقدم عمرو أحمد فتحي نعمان رئيسا لفرع الجنوب.

وتضمنت الحركة أيضا تولي المقدم محمد سيف العمل رئيسا لمباحث مركز شرطة أسيوط، والمقدم محمد شريت العمل رئيسا لوحدة مباحث مركز شرطة منفلوط، والمقدم طه الدوري رئيسا لمباحث مركز شرطة ديروط، والمقدم محمد قرشي رئيسا لمباحث مركز شرطة صدفا، والمقدم محمد الشربيني رئيسا لمباحث الغنايم، والمقدم محمد عطية رئيسا لوحدة مباحث مركز شرطة أبو تيج.

كما شملت الحركة تولي الرائد علي جلال، العمل معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، والنقيب هشام العربي معاون أول وحدة مباحث مركز شرطة البداري، وكلا من النقيب معاذ محمد جمال والنقيب علي جلال معاونا مباحث قسم شرطة ثان أسيوط.