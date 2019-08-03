علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على ما أثير عن انتشار القرود والنسانيس في شوارع محافظة أسوان.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، إنه جرى رصد عدد من النسانيس في الشوارع قُدر بـ3، مشيرًا إلى أنها مجهولة المصدر حتى الآن، حيث لا توجد أي مزرعة مُرخصة.

وأضاف أن الوزارة بدأت في التنسيق مع الجهات المعنية لكي لإجراء التواصل بشأن اصطياد هذه النسانيس لكي تودع في حديقة الحيوان البرية.

وشدد على ضرورة التعامل مع الأمر بجدية كبيرة، حيث توجد قوانين تنظم التعامل مع الحياة البرية، لافتًا إلى أنها لا تمثل أي خطر على حياة الإنسان أو تهاجمه أو تؤذيه.

وظهرت خلال الساعات الماضية بعض القرود من فصيلة الـ"نسانيس" في مناطق مختلفة بمدينة أسوان، خاصة في مناطق الشوق السياحي القديم والشواربي وحديقة مسجد الطابية.

والتقط الأهالي لهم بعض الصور أمام شُرفات منازلهم وعلى الأسوار، حاملين الخبز المصري، وهو الأمر الذى أدى لحالة من الهلع تارة والسخرية تارة أخرى، ونشر العديد من أبناء أسوان بعض التعليقات على الواقعة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".