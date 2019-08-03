قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إن معايير اختيار المناطق في مبادرة "حياة كريمة" اعتمد على إحصاءات ودراسات دقيقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف هاشم خلال لقاء مع برنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن جهاز الإحصاء قام بدراسة بحث "الدخل والإنفاق"، ومن خلال نتائج هذا البحث استطاع الجهاز ووزارة التخطيط إعداد خريطة الفقر في مصر.

وأشار مستشار وزير التضامن الاجتماعي إلى أن الدراسة حددت مناطق الفقر في القطاع الريفي والحضري على مستوى الجمهورية، موضحا أن محافظات الصعيد تتصدر قائمة الأكثر فقرا في مصر.

وتابع: "احنا مش هنبدأ من فراغ، كان فيه جهود موجودة في مراحل سابقة، بنبني عليها وبنكمل عليها، لكن في بعض الأحيان كان الاهتمام مش بالشكل المطلوب زي المرحلة الحالية".