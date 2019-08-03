أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك قاعدة بيانات كاملة للمواطنين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأنه لا يتم حذف مواطن من بطاقات التموين إلا بعد التأكّد من عدم استحقاقه، موضحة أنه جرى حذف 8 ملايين غير مستحقين لدعم الخبز.

"التموين" اكتشفنا بطاقات مكررة وأرقاماً غير صحيحة

وأضافت الوزارة فى مؤتمر صحفى اليوم: «كان يوجد 79 مليون مستفيد نظرياً من الخبز، والبيانات غير مكتملة، وبمجرد تكامل قواعد البيانات والربط مع الرقابة الإدارية اكتشفنا أن بعض المواطنين لديهم أكثر من بطاقة وأرقام قومية غير صحيحة ومكررة».

وأكد التقرير الذى تم عرضه فى المؤتمر: «الدعم يصل اليوم لـ71 مليوناً بعد الحذف، وفى نفس الوقت تستقبل الوزارة تظلمات المواطنين من الحذف، وتجتمع لجنة العدالة الاجتماعية لبحث من يستحق العودة لقواعد الدعم، من عدمه، لكن السؤال: هل الأهم الإبقاء على موظف سابق بمعاش ضعيف، أو موظف حالى من ذوى الاحتياجات الخاصة، أم الإبقاء على مواطن يمتلك حيازات زراعية أو حيازات عقارية؟ كما أن قيمة الفدان الزراعى وصلت مليون جنيه، فهل صاحبه له الحق أن يسأل عن دعم بـ50 جنيهاً للفرد؟».

الوزارة: لا إضافة للمواليد قبل انتهاء عمليات الحذف

وأشار التقرير إلى أن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين مرتبط بأمرين هما: انتهاء حذف غير المستحقين بعد فحص التظلمات، وانتهاء تنقية البطاقات المقرر لها نهاية أغسطس الحالى، ثم سيجرى عرض ملف إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على مجلس الوزراء وتحديد موعد الإضافة وبدء صرف السلع. وتابع «لن تصدر موافقة لكل من قدم طلب إضافة مواليد، والصرف والإضافة سيكونان للأسر المحتاجة فقط التى دخلت ضمن فئة (الأكثر احتياجاً)».

وقال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين لـ«الوطن»، إن أى موظف حكومى راتبه يتجاوز 15 ألف جنيه سيحذف من القاعدة التموينية، لافتاً إلى حذف أصحاب الرواتب العليا من وكلاء الوزراء والموظفين الكبار، منذ المرحلة الأولى لمعايير حذف عدم المستحقين فى مارس الماضى.

وفى شأن آخر، أشار تقرير «التموين» إلى أن أسعار اللحوم المطروحة فى منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية، استعداداً لموسم عيد الأضحى المبارك، كالتالى: لحم برازيلى 110 جنيهات، وسودانى 85، والمجمدة المستوردة 60، والبلدية 110، والضأن السودانية المبردة 95، والخراف الحية 62 للكيلو القائم، وأعلنت الوزارة عن ضخ المزيد من السلع بالأسواق استعدادا للعيد.

وأكد التقرير أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن ويكفى شهوراً مقبلة، واحتياطى القمح والأرز يكفى حتى 5 أشهر، والسكر «8»، وأوضح أنه تم قبول نحو 1500 منفذ جديد لـ«جمعيتى»، ليصل عددها إلى 6400 على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة إن تطوير مكاتب التموين سيتم بأحدث الطرق، وهو تقديم خدمة للمواطن وميكنة الخدمات التى يقدمها مكتب التموين، وأوضحت أن من شروط تطوير مكاتب التموين أن يكون المكتب فى دور أرضى أو دور أول.

وأكدت أنه تم تنفيذ تطوير 89 مكتباً تموينياً، فى حين أنه كان مستهدفاً 60 مكتباً، لافتة إلى أنه بنهاية العام الجارى سيتم الانتهاء من تطوير 180 مكتباً تموينياً، كما أن الخطة تستهدف الانتهاء من التطوير خلال عامين.