قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن العام الجاري شهد عدة اكتشافات أثرية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الاهتمام بالمناطق الأثرية ليست مقتصرة فقط على الأقصر أو سوهاج وقنا، بل هناك بعثات مصرية تعمل على مستوى الجمهورية بالكامل، "هنسمع كلنا سمع خير إن شاء الله واكتشافات أثرية جديدة في شهر أكتوبر المقبل"، على حد قولة.

وأضاف "وزيري"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه للمرة الأولى سيتم افتتاح متاحف في طنطا وكفر الشيخ وشرم الشيخ والغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أنه كان هناك اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكان هناك اهتمام من الدولة بكل مؤسساتها لتطوير المناطق الأثرية كون أن الآثار تُعد من القوى الناعمة لمصر.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه لأول مرة سيتم طرح تطوير المراحيض على مستوى المناطق الأثرية بالكامل، وتقديم خدمة 5 نجوم للسائحين والزائرين، خاصة المناطق التي تشهد تكدسا سياحيا، حيث سيتم طرح دورات المياه للمستثمرين من أجل تطويرها، بعد شكاوى كثيرة من بعض الإعلاميين والسائحين من ضعف أساسيات دورات المياه في المناطق الأثرية.