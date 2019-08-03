لقي طالب مصرعه بمركز قوص في محافظة قنا بعد أن اعتدى عليه شقيقه بالضرب والصعق بالكهرباء لتقويم سلوكه وإجباره على ترك تعاطي المواد المخدرة، وترك مصاحبة رفقاء السوء بمحل إقامته بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطاراً بوصول يوسف محسن رمضان، 22 عاماً، طالب، مقيم بالقليوبية، إلى مستشفى قوص مصابا بعدة كدمات وسحجات بمختلف جسده، وادعى شقيقه إصابته في حادث سيارة.

بإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة، وقيام شقيقيه الأكبر "رمضان .م.ر" 40 عاماً، مقيم بمنطقة بولاق بالقاهرة، بجلب شقيقة إلى مركز قوص مسقط العائلة لتقويمه ومحاولة إبعاده عن تعاطى المواد المخدرة وترك رفقة السوء، وأثناء تقويمه وقعت مشادة بينهما لرفض المجني عليه الاستجابة لشقيقه فاعتدى الأخير عليه وعذَّبه بالكهرباء حتى توفي.

وبمناقشة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقتل شقيقه بالتعدى عليه لتقويم سلوكه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.