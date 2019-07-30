الطريشة تقتل مزارعا في قنا.. والأهالي: "ملقيناش مصل ثعابين في الوحدة"

حالة من الغضب سادت بين أهالي قرية العسيرات في مركز فرشوط، شمالي قنا، بسبب وفاة أحد أبنائهم بسبب لدغة ثعبان "طريشة"، هاجمه أثناء ري الأرض الزراعية.

شهود عيان بقرية العسيرات رووا تفاصيل الواقعة، موضحين أن ربيع علم الدين، 32 عاما، كان يروي في مساحة أرض زراعية بجوار مصرف قرية "العسيرات"، ففاجأته حية يطلق عليها "الطريشة"، حسب وصفهم، ولدغته في قدمه، وبعدها بدأ في الصراخ وتجمع الأهالي حوله، ونقلوه إلى الوحدة الصحية لإسعافه، ولكن لم يجدوا لديها مصلا لعلاجه.

بركات محمد علي، أحد أبناء القرية، يقول، لـ"الوطن"، "عندما اكتشفنا عدم وجود مصل للثعابين بالوحدة توجهنا إلى مستشفى فرشوط، وكان ربيع في حالة ألم شديدة مع سريان السم في جسمه، وكان وصولنا في تمام الساعة الرابعة عصرا بعد فوات الأوان، إذ توفي ؤغم منحه الأمصال والمحاليل اللازمة في هذه الحالة".

ويطالب أهالي القرية وزير الصحة بالتحقيق في أوجه التقصير بعدم وجود أمصال للثعابين والعقارب في الوحدة الصحية بالقرية.

وقال الدكتور، علي نور الدين، مدير مستشفى فرشوط المركزي، إن المصاب بلدغة ثعبان وصل إلى مستشفى فرشوط وتم التعامل معه بمنحه الأمصال المطلوبة الخاصة بلدغة الثعبان، بالإضافة إلى محلول الملح وبعض الأدوية، ولكن أهله طلبوا نقله إلى مستشفى نجع حمادي العام ولكنه بعد 5 ساعات توفي بسبب سرعة سريان السم في جسده، مضيفا، "نحن لم نقصر".

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، بمصرع ربيع علم الدين عبدالحليم، 32عاما، مزارع مقيم بقرية العسيرات بمركز دشنا، بعد أن لدغه ثعبان، أثناء ري أرض زراعية.