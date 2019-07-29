افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، مبنى كلية الصيدلة في قنا، بمرحلتيه الأولى والثانية.

وأكد رئيس الجامعة أهمية دور الصيدلي ومسئوليته في تأمين الدواء الملائم لعلاج المريض، فهو ليس بائع أو موزع أدوية، بل إن دوره في المجتمع الصحي يتعدى ذلك بكثير.

وأشاد الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بإمكانيات كلية الصيدلة، وبدايتها القوية، وتطورها في زمن قياسي.

حضر الافتتاح، كل من، الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور يوسف غرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمود عبد السلام الضبع عضو مجلس النواب.