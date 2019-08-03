أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أنه يجوز للمسلم أن يحج في منزله إذا حالت الظروف دون الذهاب إلى أرض الحرمين الشريفين، حيث إن الحج يُعني قصد الله، وهذا الأمر لا يمكن أن يقتصر على الذهاب إلى المدنية المنورة ومكة المكرمة، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "DMC".

وأضاف عبدالمعز، أن الإنسان الذي كان يريد الذهاب للحج العام الحالي، وقام بكل ما في وسعه من أجل الذهاب إلى الحج ولم يستطع، يُثاب كأنه ذهب بالفعل، حيث إن الإنسان يُثاب على نيته.

وأشار إلى أن البعض يزور الرسول عليه السلام، والبعض يأتي إليهم الرسول، مضيفًا: "أيهما أقوى من ذهب للرسول، أم من ذهب إليه الرسول، المسألة بسيطة، حب النبي هيجيلك في المنام".