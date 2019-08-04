أخبار ماتفوتكش.. جونسون لـ السيسي: نعول على دور مصر في استقرار المنطقة

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

رئيس وزراء بريطانيا لـ السيسي: نعول على دور مصر في استقرار الشرق الأوسط

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء أمس اتصالا هاتفيا، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف أن الرئيس السيسي توجه خلال الاتصال بالتهنئة إلى جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.

وزير المالية: "التأمين الشامل مش هيخليكم تلفوا حوالين نفسكم لو حد تعب"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نظام التأمين الصحي الشامل يرفع العبء على المواطنين بشكل كبير من خلال التأمين على الأسر بالكامل، مؤكدًا أن العامل الذي يتقاضى مبلغ مثلا 1000 جنيه، سيتكفل هو بدفع 1% من راتبه للتأمين الصحي، وسيقوم صاحب العمل الخاص به بدفع 3% للتأمين الصحي.

عنف جديد في أمريكا.. 20 ضحية بين قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية تكساس

سقط عدد من القتلى والجرحى في حادث عنف جديد بالولايات المتحدة، حيث أعلنت شرطة مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية أن "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح يطلقون النار" في مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة، على الحدود مع دولة المكسيك، التي شدد دونالد ترامب من لهجته تجاهها منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

ترامب: إطلاق النار في تكساس حادث فظيع ومروع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إطلاق النار في إل باسو بولاية تكساس هو حادث فظيع ومروع، حسبما أفادت قناة "Extra news".

بسبب عيد الأضحى.. صرف المعاشات غدا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، غدا الإثنين، حيث تبلغ الإجمالية 6.24 مليار جنيه، وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك، ليصبح يوم 5 أغسطس بدلًا من 10 من الشهر ذاته، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.34 مليار جنيه.

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

أعلنت وزارة التموين معايير المرحلة الرابعة من المهددين بالحذف من الدعم التمويني، والتي بدأ تطبيقها منتصف يوليو المنقضي، وتستمر الوزارة في تلقي التظلمات عبر الموقع الإلكتروني حتى نهاية أغسطس، وبدأت فعليا عمليات الحذف من على القاعدة التموينية، والعودة ستكون في يد لجنة التظلمات بعد إقرار الأحقية من عدمها.

بـ800 مليون جنيه.. القبض على مسؤولين بتهمة الاستيلاء على مبنى تاريخي

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مسؤول سابق وآخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أحد المباني التاريخية وتلقي رشاوى.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن مسؤولا سابقا وآخران، هم كل من سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسؤول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المباني التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9 آلاف متر مربع بمنطقة المعادي، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 800 مليون جنيه.

مدير "نجدة الطفل": تحويل أحمد حسن وزوجته للنيابة لاستجوابهما

قال صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل بالمركز القومي للطفولة والأمومة، إن البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة في واقعة "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، بتهمة الإساءة لطفلتهما وتعريضها للخطر، تمت إحالته بالفعل من مكتب النائب العام إلى مكتب نيابة جنوب القاهرة الكلية.

وأوضح "عثمان" في تصريحه لـ"الوطن"، أن تحويل البلاغ لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق في الواقعة قضائيا، وهو ما يعني استجواب والدي الطفلة ومواجهتهما بما ورد في بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة.

جدول مهرجان "محكى القلعة" وأبرز المطربين المشاركين

يستعد عدد كبير من المُطربين، لإحياء حفلاتٍ غنائية ضخمة، على هامش فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء "محكى القلعة"، في دورته الثامنة والعشرين، وهو المحفل الفني الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع وزارة الآثار.

ويضم جدول فعاليات المهرجان، نحو 42 حفلًا، ما بين مُطربين مصريين وآخرين من جنسيات مختلفة، إذ اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جدول الفاعليات، والتي تنطلق اعتبارًا من يوم 18 أغسطس، وحتى مطلع شهر سبتمبر المقبل.

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري

حدد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري الدوري الممتاز في نسخته الجديدة، وهو يوم 19 سبتمبر.

وقال "عامر" خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الجديدة من الدوري: "قرعة الدوري ستكون مفتوحة و ولن يتم تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهاية الموسم وسيدخلوا ضمن القرعة بشكل طبيعي".