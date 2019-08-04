أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن ثقته التامة، في قدرة واشنطن على تشكيل تحالف بحري في الخليج، وذلك على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لهذه الدعوة، وذلك حسبما أفادت "سكاى نيوز عربية".

وبعد التوتر بينها وإيران في الخليج، واحتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، لاقت دعوة الولايات المتحدة لقوة بحرية غربية تؤمن الملاحة الدولية في الخليج، ردود فعل فاترة من حلفاء واشنطن الأوروبيين في الناتو، وخصوصا من ألمانيا التي دعت لإيجاد حلول دبلوماسية للمشاكل في الخليج عوضا عن تشكيل قوة بحرية تفاقم التوتر القائم أصلا في هذه المنطقة.