سقط عدد من القتلي والجرحى في عملية أطلاق نار وقع، صباح اليوم الأحد، في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية.

ووقع هذا الحادث بعد مرور ساعات معدودة على حادث مماثل في ولاية تكساس أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 24 بمتجر في مدينة إل باسو.