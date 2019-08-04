غادر السفير سامح شكري وزير الخارجية، مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، متجها إلى العاصمة العراقية بغداد، لحضور أعمال الاجتماع الثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية عنه، أنّ الاجتماع يشهد مُناقشات للوزراء الثلاثة بشأن سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، بما يُسهم في تحقيق آمال شعوبهم في التنمية والازدهار، في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة خلال مارس الماضي، وتبادُل الرؤى والتقييم بشأن مجمل تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.