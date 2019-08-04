تعدى مهندس زراعي ونجله علي شقيق الأول الذي يعمل طبيب في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات على الإرث حتى سقط الطبيب مغشيا عليه وجرى نقله للمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا بورود بلاغ إلى مأمور مركز طوخ، تبلغ لمركز شرطة طوخ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد بوصول "إسماعيل.س" 64 عامًا، طبيب بشري بالمعاش، مصابًا بحالة غيبوبة وفقدان للوعي، وتم حجزه للعلاج.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بسؤال نجل المصاب "عبدالرحمن.ا.س" 18 عامًا، طالب بالثانوي العام، قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده وكل شقيق المصاب "محمود.س" 67 عامًا، مهندس زراعي، نجله "إسلام.م.س" 34 عامًا، فلاح، بسبب خلافات بينهم على الميراث الشرعي، تطورت لمشاجرة قامًا خلالها بالتعدي عليه بالضرب مما أدى لسقوطه مغشياً عليه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة تم التنسيق وفرع الأمن العام بالقليوبية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17787 جنح مركز طوخ لسنة 2019م، وجارِ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.