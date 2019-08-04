قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن نقل تابوت الملك توت عنخ آمون، ضرورة حتمية، وهو أحد التوابيت الثلاثة للملك الشاب، واكتُشف في غرفة دفنه عام 1922.

وأضاف خلال الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمتحف المصري الكبير، للإعلان عن بدء ترميم التابوت، أنه بعد القيام بفحص التابوت المُذهب الخارجي للملك توت عنخ آمون بالمقبرة بوادى الملوك، تبين وجود ضعف شديد وشروخ وتساقط في طبقات الجص المذهبة، خاصة في الغطاء والقاعدة، ما تطلب تدخلًا سريعًا، لإجراء عمليات الترميم في بيئة مناسبة.

وتابع أن التابوت يخرج من المقبرة، لأول مرة، منذ اكتشافه قبل 97 عامًا، ولَم يرمم داخل المقبرة من قبل، لذلك وجب نقله وترميمه وضمه إلى مقتنيات الملك توت عنخ آمون، لعرضها جميعًا عند افتتاح المتحف العام المقبل.‎