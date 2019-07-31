قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر خلال عام 2020، ستنطلق بشكل قوي جدا.

وأضاف خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة: "آثار الإصلاح الاقتصادي هتبان لينا كلنا كمصريين، وأنا مُصِر على دا، بنسابق، ومش بقول دا عشان في موقعي ومش شكر في الحكومة، لا بس المسائل والتحديات كبيرة قوي، والوقت اللي اتأخرناه كبير قوي، وعشان نصل للمستوى اللي ينتمناه كبير قوي".

وتابع: "لو اتكلمنا في قطاع زي الكهرباء بقول إن لما جينا نعمل إصلاح جاد فيه وعميق جدا، تكاليف مش بس هي العقبة بنتكلم في 600 مليار ومعانا علماء، ومعانا وزارء فاهمين وبيبذلوا جهد مخلصين في عملهم".

واستطرد: "لو فيه إحساس عند الناس إن الطموحات والآمال لسه متحققتش فمن منتصف العام القادم نقدر نتحاسب بجد في كل القطاعات والآثار تبان، لما تييج تتكلم في موضوع زي الثقافة مش زراير عشان نحقق في المسرح والموسيقى وكل الأنشطة الخاصة بالفن خلال سنتين تلاتة وإن كان ممكن، لو تضافرت جهودنا كلنا فأنت مسؤول عن انتقاء مجموعة من الشباب الموهوب في حاجة معينة، ولديك القدرة على الفرز الجيد فأنت ساهلت معانا في المجتمع المصري الكبير".

وأوضح: "عايز تعمل فريق كرة قدم منافس في العالم تقدر، فوزير الشباب بقوله فيه 3 حاجات، أنت محتاج انتقاء وفرز في كل حاجة ثم قمت بعملية تأهيل وتدريب كويس، ثم تقييم ومتابعة كويسة هتجيب نتائج هائلة".

وأكد: "عايز تجيب فريق كرة قدم كويس مش ممكن! في 100 مليون مصري مقدرش أجيب ألف شاب، ودا لأن آليات العمل بعافية، ودا ميزعلش وزير الشباب، ودا الفرق بينا وبين الدول المتقدمة، فآليات العمل والاختيار عندهم قادرة على إنها تفرز في بلادهم وبلادنا وياخدوا من عندنا ناس يستفيدوا بيهم في بلادهم، في كل قطاع من القطاعات موجود لكن إزاي نوصلهم وإزاي ندربهم ونجهزهم ونديهم الفرصة".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.