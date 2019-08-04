قال الدكتور الطيب عباس مدير الشؤون الأثرية بمشروع المتحف المصري الكبير، إن التابوت الخاص بالملك توت عنخ آمون، والذي تم نقله من الأقصر إلى مركز الترميم بالمتحف، هو تابوت من الخشب مغطى بالجص المذهب والوجه واليدين عليهم صفائح من الذهب.

وأوضح "عباس"، أن التابوت يعد أحد التوابيت الثلاثة للملك الشاب، التي تتخذ شكل الملك في الوضع الأوزيري، والتي تم اكتشافها في غرفة دفنه في عام 1922، مشيرًا إلى أن التابوت الخارجي مصنوع من الخشب المُذهب، ويمُثل الملك على هيئة المعبود أوزير، واليدان مكسوتان برقائق من الذهب ومتقاطعتان على الصدر، تُمسكان بالشارات الملكية المطعمة بعجينة زجاجية زرقاء وحمراء، فيبلغ طول التابوت 223.5 سم، وعرضه 86.8 سم، بينما يبلغ ارتفاعه 105.5 سم، وللتابوت مقابض فضية كانت تستخدم لتحريك الغطاء.

وأشار إلى أن التابوت سيمثل إضافة لعرض المتحف، فسيتم عرض التوابيت الثلاثة الخاصة بالملك توت عنخ آمون جنبًا إلى جنب، مما يعمل على الإثراء في العرض بالمتحف المصري الكبير.