غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساء أمس، على رأس وفد رفيع المستوى متجها إلى للصين، للمشاركة في فعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS؛ المقرر أن يتم على هامش فعالياتها عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين والوزراء المشاركين في المنتدى.

ويبحث المنتدى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولي عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتباحث بشأن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.

وكان طلعت استقبل سفير الصين في القاهرة لياو ليتشيانج، وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر في منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس الذي تستضيفه الصين في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الحالي، والترتيب للقاءات التي يعقدها طلعت مع مسؤولين حكوميين وعدد من قيادات الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الصين.

وتجمع البريكس يضم دول: البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب أفريقيا، وتعتبر بلدان البريكس أسواقا مهمة ومصدرة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويأتي قرار تأسيس منتدى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدول التجمع بهدف تبادل الأفكار وأفضل الممارسات وبناء القدرات فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.