تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط المتهم السادس الهارب في واقعة السطو المسلح على محطة بنزين في الهرم، والاستيلاء على 350 ألف جنيه، حيث جرى التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت أجهزة الأمن تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنت أمس، من ضبط 5 متهمين متورطين في الواقعة مع المتهم السادس، واعترفوا بتفاصيل الواقعة.

جاء في تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه ورد بلاغ من صاحب محطة بنزين بالهرم، بتعرضه للسرقة على يد 3 أشخاص مجهولين ومسلحين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، وعاينت مكان الواقعة.

جرى تشكيل فريق بحث، تمكن من ضبط المتهمين خلال الـ5 أيام الماضية.