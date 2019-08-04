تمكنت مديرية أمن القليوبية، من كشف غموض سرقة 142 ألف جنيه من مخزن أنابيب بوتاجاسكو بناحية كفر الجزار ببنها، حيث تبين أن وراء الواقعة تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن ومقرات الشركات والدلوف من خلال المنافذ بأسلوب الكسر مستخدمين في ذلك "عتلة حديدية".

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من "أحمد. م. ش" (39 عاما)، مشرف أمن بشركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول باكتشافه سرقة خزينة حديدية وبداخلها مبلغ نقدي وقدرة "142 ألف جنيه تقريبا"، من مخزن أنابيب بوتاجاسكو بناحية كفر الجزار ببنها، وتبين أن المخزن مخصص لتخزين أنابيب البوتاجاز، وبه كسر بشباك حجرة المكتب المطل على منطقة المقابر.

جرى تشكبل فريق بحثي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ر. م. أ" (37 عاما ـ عاطل)، "م. ف. م" (39 عاما ـ عاطل)، "ا. ر. ع" (37 عاما ـ عاطل).

والذين يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن ومقرات الشركات والدلوف من خلال المنافذ بأسلوب الكسر مستخدمين في ذلك "عتلة حديدية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين أثناء ترددهم على دائرة المركز لممارسة نشاطهم الإجرامي مستقلين سيارة ملك المتهم الأول، وعثر بحوزتهم على سلاح ناري بندقية آلية عيار 7.62 × 39 بخزينتها 10 طلقات و15 جرام هيروين، سلاح أبيض مطواة، بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم الوقائع واقعة سرقة 250 ألف جنيه من صاحب معرض سيارات، 65 ألف جنيه من صاكب شركة سياحة.

باستكمال مناقشة المتهمين أقروا بارتكاب الوقائع سالفة الذكر، وأنهم تحصلوا منها على مبالغ مالية قاموا باقتسامها فيما بينهم، حيث قام الأول بشراء السيارة المضبوطة حوزته بمبلغ 94 ألف جنيه، وقيام الثاني بشراء أسورة ذهبية عيار 24 تزن حوالي 7 جرامات بمبلغ 10 آلاف جنيه تم ضبطها بإرشاده بمسكنه، أرشد الثالث عن 13 ألف جنيه وفيزا كارت خاصة به صادرة من البنك الأهلي، مودع بها مبلغ مالي 111 ألف جنيه.

وأضاف المتهمين قيامهم بالاشتراك في شراء السلاح الناري المضبوط حوزتهم بمبلغ 20 ألف جنيه بقصد استخدامه في حماية نشاطهم الإجرامي، وبذلك يكون إجمالي المبالغ التي قاموا بإنفاقها على تلك المضبوطات حيازتهم والمودعة بالبنك مبلغ "268 ألف جنيه".

كما أضاف المتهمين قيامهم بإنفاق باقي المبالغ المالية المستولى عليها على ملذاتهم وسداد مديوناتهم، تحرر عن تلك الإجراءات المحضر رقم 13772 لسنة 2019م جنح مركز بنها وتولت النيابة التحقيق.