احتجاز ناقلة وسقوط مقاتلة إيرانية.. ماذا يحدث بمياه الخليج منذ الصباح؟

ناقلة ومقاتلة، أبطال التوتر في مياه الخليج في صباح اليوم الأحد، وتواترت الأخبار عن احتجاز إيران لناقلة نفط، وفي ساعات قليلة تالية سقطت مقاتلة إيرانية كذلك في مياه الخليج.

القوات البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت سفينة أجنبية تنقل وقودًا مهربًا من الخليج، حسب ما أعلنته وكاله الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم، واستكملت في البيان المنشور أنَّ السفينة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب حول جزيرة "فارسي" شمال الخليج.

وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أنَّ هذه السفينة الأجنبية تلقت الوقود من سفن أخرى لنقلها إلى دول عربية في الخليج الفارسي تمّ توقيفها قرب جزيرة "فارسي" بعد التنسيق مع السلطات القضائية، وجرى في هذا الإطار ضبط 700 ألف لتر من الوقود واعتقال طاقم السفينة البالغ عددهم 7 أفراد وهم أجانب.

يُذكر أنَّ هذا الاحتجاز يعد الثالث من هذا النوع خلال شهر واحد، ففي في 14 يوليو، احتجزت إيران ناقلة النفط "رياح" التي ترفع علم بنما، واتُهمت أيضا بتهريب الوقود، وفي 18 يوليو، تمّ احتجاز الناقلة السويدية "ستينا امبيرو" التي ترفع العلم البريطاني في أثناء عبورها مضيق هرمز، حسب وكالة "فرانس برس" الإخبارية.

وبعد ساعات معدودة من ذلك الإعلان، تناقلت وسائل الإعلام خبر سقوط مقاتلة إيرانية في مياه الخليج قبالة محافظة بوشهر جنوبي البلاد، نتيجة عطل فني، حسب قناة "روسيا اليوم".

يشار إلى أنَّه في شهر مايو 2019 سقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية من طراز F5 خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران؛ ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين .