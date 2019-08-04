نفذت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، الحملة القومية الثانية لعام 2019، للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 201 ألف و505 رأس ماشية من بدايةً عمل الحملة حتى اليوم، وبمشاركة الإدارات المختصة.

وأضاف مدير الطب البيطري، أنه من بداية عمل الحملة حتى الآن تم تحصين 131 ألف و537 رأس أبقار، و62300 رأس جاموس، و7668 رأس أغنام وماعز، بإجمالي201 ألف و505 حيوان، لافتاً إلى أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية، ويتم تحصينها من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها، مقدماً الشكر لوزير الزراعة ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ومدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.