تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تنفيذ إنشاء محطة مياه البكارشة ـ صان الحجر بطاقة إنتاجية 51 ألف م3 / يوم تكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه بمركز الحسينية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المقصرين.

ومن جانبه، أوضح أشرف السيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه في إطار اهتمام المحافظة بتنفيذ مشروعات مياه الشرب بالمناطق التي تعاني من ضعف المياه ، جاري إنشاء محطة مياه البكارشة بطاقة إنتاجية 51 ألف متر مكعب / يوم وتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه بمركز ومدينة الحسينية، مؤكداً علي المتابعة المستمرة للشركة المنفذه للأعمال للتأكد من التزامها بالانتهاء من معدلات التنفيذ وضمان نهوها ودخولها الخدمة في الموعد المحدد للقضاء على ندرة المياه وتوفير مياه نظيفة للمواطنين.