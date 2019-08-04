بعد ساعات.. حكايات في موقع حادث تكساس بين ناج ومتطوع وباحث عن ذويه

أعلنت السلطات الأمريكية أمس السبت، وقوع عملية إطلاق نار في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، ودعت السكان إلى الابتعاد عن المكان.

وأوضحت السلطات الأمريكية أن المشتبه به في قتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية، شاب أبيض يبلغ من العمر 21 عاما، من ضاحية ألين في تكساس.

وبعد ساعات من الحادث المأساوي، استمر سكان الولاية الأمريكية في التوافد إلى موقع الحادث ليسجلوا حضورهم عبر صفحة خصصها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم المنطقة وتحت عنوان "كرايسس ريسبونس" أو استجابة للأزمة، ليسجل عليها الناجين نجاتهم من الحدث، ومناشدة ذوي المفقودين الموجودين بالمنطقة لمساعدتهم على الوصول لذويهم، ليأتي البعض لتقديم خدمات تطوعية لهم.

وسجلت ليزلي آن، وجودها بموقع الحادث لمساعدة صديقة ابنتها، سكايلينس، في البحث عن والديها، ليكتشفا وفاة مسز أركوندو، الأم لثلاثة أبناء، والتي توفت في محاولة لإنقاذ رضيعها الذي يبلغ من العمر شهرين، ولم يتمكنا من العثور على والد الفتاة.

زافيير: كنت محاطة بالدماء والصرخات من كل جهة

بينما كتبت زافيير جوك، أنها كانت هناك في لحظة إطلاق النار، ورأت الناس حولها يسقطون على الأرض، محاطة بالدماء والصرخات من كل جهة، وقالت: "وكان الجري في كل مكان"، ودعت في منشورها برفع الصلوات من أجل كل من فقدوا أحبائهم في الحادث المأساوي، مؤكدة عدم تصديقها أنها لا تزال على قيد الحياة.

واستخدم البعض تحديد أماكن تواجدهم في موقع الحادث، لرفع منشور يبحثوا فيه عن ذويهم من الذين كانوا بالمركز التجاري، وقت وقوع الحادث، فرفع ميجل روجاز، صورة لطفل وأرفقها بمنشور كتب فيه: "جافيير أ. روديج، طفل صاحب 15 عاما مفقود والعائلة تبحث عن مكانه، بعد معرفة أنه تواجد لآخر مرة بالمركز التجاري وقت إطلاق النار"، وأرفق منشوره برقم الإبلاغ عن المفقودين ليتصل عليه أي شخص يرى الطفل.

باولا: ساعدوني لأجد ابن عمي

ورفعت باولا قوينوس، صورة تجمعها بشخص آخر، وأرفقتها بكلمات: "ساعدوني لأجد ابن عمي، كان في موقع إطلاق النار اليوم"، ودعت أي شخص يراه للتواصل معها.

وعلى الجانب الآخر، لم يخل موقع الحادث من متطوعين لتقديم مختلف الخدمات لضحايا الحادث ومصابيه، فبعد تحديد مكانها في موقع الحادث، كتبت جانيت لوبيوز أنها تتواجد بالجانب الغربي لموقع إطلاق النار، وهي على استعداد للتبرع بالدم.

بادرون: مستعد لتقديم دورة مجانية لتدريب من فقدوا ذويهم على التعايش

وكتب بادرون من موقع الحادث، أنه على استعداد لتقديم دورة مجانية مدتها ثمانية أسابيع لتدريب من فقدوا ذويهم على كيفية التعايش والتعامل مع فقدان الأحباء.