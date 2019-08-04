أصيب نحو 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي، في عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم الأحد، في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية.

ووقع الحادث بعد ساعات معدودة على حادث مماثل في ولاية تكساس، أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 24 بمتجر في مدينة إل باسو.