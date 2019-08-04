أقدم زوج على طعنه نفسه، اليوم، بسلاح أبيض "سكين" لوجود خلافات بينه وبين زوجته بمساكن الطيران بقرية بياض العرب بمركز بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى بني سويف الجامعي، يفيد بوصول "عماد.ح.س" (41 سنة، كهربائي)، ومقيم بمساكن الطيران قرية بياض العرب، مصاباً بجرح قطعي نافذ بالبطن، وجرح جزء من الأمعاء، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية وبمناقشة المصاب، أقرر أنه أحدث إصابته بنفسه بسلاح أبيض "سكين" لوجود خلافات بينه وبين وزوجته، وتدعى "آمال. م. ع" ربة منزل بعد رغبة أهلها في تركها المنزل، وبسؤال شاهدي الواقعة وهما "محمد.ح.س" 32 سنة، فرد أمن بشركة مياه الشرب ومقيم الغمراوي ببندر بني سويف شقيق المصاب، و"محمد.ج.إ" 32 سنة، سائق، أحد جيران المصاب أكدوا أقوال المصاب وأنه أحدث إصابته بنفسه ولم يتهما أحدا بالتسبب في إصابته.

تم ضبط الأداة المستخدمة في الحادث بمنزل المصاب، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرير محضر رقم 13650 جنح مركز بني سويف، وتولت النياية التحقيق.