مع اقتراب عيد الأضحى تبدأ الأسر تجهيز الأدوات التي تستخدم في طهي لحوم الأضاحي بدلا من البحث عنها في المحلات أيام الأعياد، وتقدم "الوطن" متوسط أسعار الأدوات في الأسواق وهي كما يلي.

الشواية متوسطة الحجم

تبدأ أسعار الشوايات من 90 جنيها حتى 150 جنيها، حسب جودتها ونوع المادة المستخدمه فيه.

الشواية كبيرة الحجم

تنحصر أسعار الشواية الكبيرة بين 150 جنيها حتى 300 جنيه حسب جودتها، وهل تحتوي على شبكه علوية لوضع اللحوم عليها أم لا.

سيخ الشوي

تبدأ أسعاره من 10 حتى 40 جنيها، ويختلف السعر حسب طوله.

شواية حدائق بـ4 أرجل

تبدأ الأسعار من 400 وحتى 1500 جنيه مصري حسب طولها، وتحتوي على حامل سفلي لحفظ الطعام المشوي، وإذا كانت شواية فقط أم لها ظهر حامي لتحويط الهواء.

شبكة شوي الكباب أو الدجاج

تبدأ الأسعار من 20 وحتى 60 جنيها حسب حجمها.

ريشة شوي

تبدأ الأسعار من 20 وحتى 50 جنيها حسب حجمها.

ملقاط فحم

يتراوح سعره بين 30 إلى 60 جنيها حسب حالته، سواء معدنيا أو يحتوي على ماسك لعدم وصول الحرارة لليد.

أداة تنظيف "كاشطة"

يتراوح سعرها في الأسواق بين 20 و50 جنيها حسب حالتها.

الفحم

يبدأ سعر كيلو الفحم من 60 حتى 150 جنيها، حسب حالته سواء سليم أو مكسر.