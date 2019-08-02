أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها أمس، أن اليوم الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات، ليكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

ووفقًا لذلك؛ تكون إجازة عيد الأضحى، 9 أيام، وفق ما يتعارف عليه الشعب المصري، إذ أن وقفة عيد الأضحى يوم السبت 10 أغسطس، وقبله الجمعة 9 أغسطس إجازة أسبوعية، فضلًا عن الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء إجازة، والعودة للعمل الخميس، وأغلب الموظفين يأخذونه إجازة سنوية، إذ أن قبله إجازة، وبعده الجمعة والسبت إجازة أيضًا.

ورصدت "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام 2019 بعد عيد الأضحى، كالتالي:

- الخميس 29 أغسطس.. رأس السنة الهجرية.

- الأحد 6 أكتوبر.. احتفالات نصر أكتوبر 1973.

- السبت 9 نوفمبر.. المولد النبوي الشريف.