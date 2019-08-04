لقى فني تبريد وتكييف مصرعه اليوم الأحد، عقب تعرضه للصعق الكهربائي، أثناء تركيبه جهاز تكيبف بأحد المحلات بشارع أحمد عرابي بمدينة بني سويف، ونقل إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد مدير وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور بندر بني سويف يفيد بوصول "محمد. ح . أ" 30 عاما، كهربائى تبريد وتكييف، ومقيم بقرية الدوية التابعة لمركز بني سويف، جثة هامدة إلى مستشفى بني سويف العام، عقب تعرضه للصعق الكهربائي.

وتبين من التحريات الأولية أنه بسؤال شقيقه، ويدعى "أحمد. ح. أ" 32 سنة، خراط، أقر أنه أثناء قيام شقيقه المتوفى بتركيب جهاز تكييف بأحد المحلات بشارع أحمد عرابي بندر بني سويف، صعقه التيار الكهربائي وتوفى في الحال، وتم نقله للمستشفى ولم يتهم أحد، ونفى وجود شبهه جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعـة، وتم تحرير محضر رقم 3686 إداري قسم بني سويف، وتولت النيابة التحقيق.