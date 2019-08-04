نظمت جمعية الأورمان بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد، احتفالية بقاعة المناسبات بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف تم خلالها تسليم 70 سماعة أذن طبية مقدمة من الجمعية لذوى الإعاقة.

جاء ذلك بحضور أحمد حمدي، وكيل التضامن الاجتماعي، علي يوسف رئيس مدينة بنى سويف، وممدوح حلمى مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف.

وقال ممدوح حلمي، مدير مشروعات الأورمان ببني سويف، إن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية مع أكبر الشركات الموردة للأجهزة التعويضية، مثل الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية والعصا الكهربية والسماعات الطبية، وأن السماعات التي تم توزيعها اليوم بقيمة 3 آلاف جنيه فأكثر للسماعة الواحدة وبشهادة ضمان سارية لمدة سنة كاملة.