بعد ترشحه للرئاسة.. 7 معلومات عن مهدي جمعة رئيس وزراء تونس الأسبق

أعلن رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، اليوم، ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المبكرة، مؤكّدًا أنَّه سيتوجه مباشرة بعد الاجتماع الشعبي الذي يعقده اليوم بقصر المؤتمرات، إلى المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإيداع أوراق ترشحه.

ويتضمن ملف ترشح "جمعة" للانتخابات الرئاسية 40 ألف تزكية شعبية و10 تزكيات من نواب البرلمان، إلا أنَّه اختار تقديم التزكيات الشعبية ضمن الملف والتخلي عن تزكيات النواب.

وانطلق الاجتماع الشعبي لحزب البديل التونسي بدقيقة صمت على روح الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، كما شهد تقديم قوائم الحزب المترشحة للتشريعية في كل الدوائر الانتخابية.

وقال "جمعة"، إنّه سيعمل على إعادة هيبة تونس وكرامة مواطنيها وسيتصدى لأعداء تونس في الداخل والخارج.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء التونسي الأسبق مهدي جمعة:

1- وُلد في 21 أبريل 1962 بمنطقة "المهدية".

2- حصل على شهادة مهندس أول من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

3- عام 1988 حصل على شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيكا والنمذجة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس عام 1989.

4- متخصص في تطوير المؤهلات العلمية في الأعمال والتدريب في مخطط الأعمال والاستراتيجيا والتسويق.

5- تولى بين 1990 و2003 خطة مسؤول مكتب دراسات في مجال الطيران والسكك الحديدية والصناعة.

6- اختير كوزير للصناعة في حكومة علي العريض التي تسلمت المهام بصفة رسمية يوم 13 مارس 2013 عقب أدائها اليمين الدستورية وتزكيتها من المجلس الوطني التأسيسي.

7- كلفه الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي بتشكيل الحكومة التونسية بعد استقالة المحسوب على تيار الإخوان علي العريض، من منصبه في 2013 بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.