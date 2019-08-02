هاجم الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بـ"السلطان المجنون"، الذي يحاول فرض هيمنته على كل شيء.

وأوضح "بكري"، خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه عبر شاشة "صدى البلد"، أن أردوغان مرر قانونا جديدا لمراقبة جميع المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع الإخبارية الأجنبية ومواقع البث المباشر، حيث أن هذا القانون يوجب حصول الشركات المحلية والأجنبية على ترخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي لكي يبدأ البث على الإنترنت، كما وسع من سلطات الرقابة للمجلس، لكي تشمل البث المباشر عبر الإنترنت.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار": "هذا هو الإرهاب الحقيقي، وبالنسبة للعيال اللي بتنطط بتاعة القنوات المعادية في تركيا، هل حد يجرؤ يقول إن أردوغان أمم الإنترنت لمصلحة أجهزة الاستخبارات".