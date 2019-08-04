تبدأ وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية المصرية للعمرة يوم 16 أغسطس الجاري.

وقال علاء الغمري عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة، إنَّ التشغيل التجريبي يهدف إلى تدارك أي أخطاء أوقصور فني قد يظهر قبل بداية موسم العمرة رسميًا، مضيفًا انَّه سيجرى تدريب العاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع البوابة وإجراء التعاقدات من خلالها إلكترونيًا.

وأوضح "الغمري"، لـ"الوطن" إلى أنَّ جميع شركات السياحة فئة "أ" ستكون عضوة بالبوابة إلا أنَّه لن يُسمح بتنظيم العمرة إلا للشركات الحاصلة على عقد وكالة عمرة ومستوفية جميع الإجراءات الخاصة بذلك، لافتًا إلى أنَّ كل تأشيرات العمرة الصادرة لمصر سيجرى تنظيمها عبر البوابة الإلكترونية.

وأشار عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة، إلى أنَّ البوابة ستحافظ على حقوق المواطن وكرامته في أداء العمرة بلا أزمات، كما أنها ستحميه من التعرض للنصب، مبينًا أنَّ جميع برامج العمرة ستنفذها شركات السياحة، موضحًا أنَّ البوابة ستتضمن الضوابط المنظمة للعمرة، بالإضافة إلى حجز الطيران والفنادق السعودية، لافتا إلى أنَّ الشركة ستتولى إدخال أسماء المعتمرين للبوابة.

وانتهت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، من وضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة المقبل، والتي سيجرى إدراجها عبر البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، وتمّ إرسالها إلى وزارة السياحة لدراستها وإقرارها.

وتضمنت الضوابط إلغاء رسوم التكرار على من أدى العمرة خلال السنوات الماضية ويرغب في أدائها مجددًا، إضافة إلى عدم تحديد مدة معينة لبرنامج العمرة، وستخضع البرامج لمدة صلاحية التأشيرة وموافقة وزارة السياحة عليها، كما شملت أيضًا بدء موسم العمرة يوم 1 محرم 1441 هجريا، على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين يوم 29 شوال المقبل.