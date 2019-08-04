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الأهلى يحدد شرط رحيل «حمودى» إلى أمريكا

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تجارة الإسكندرية تنظم الملتقى الـ14 لتأهيل العمل في البورصة

تجارة الإسكندرية تنظم الملتقى الـ14 لتأهيل العمل في البورصة

رئيس الأركان شهد المشروع التكتيكي "فجر 3" بالمنطقة المركزية العسكرية

رئيس الأركان شهد المشروع التكتيكي "فجر 3" بالمنطقة المركزية العسكرية

نقل مكتب الشؤون الاجتماعية بأبوكبير للطابق الأرضي إرضاء لذوي الإعاقة

نقل مكتب الشؤون الاجتماعية بأبوكبير للطابق الأرضي إرضاء لذوي الإعاقة

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