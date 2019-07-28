قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إنه من المقرر تدريب موظفي الشركات السياحية، خلال 10 أيام، على كيفية التعامل مع البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل إنشاء بوابة العمرة المصرية، اليوم، أن جميع شركات السياحة المصرية ستكون مسجلة على البوابة وسيتم منح كل شركة "رقم سري" خاص بها تستطيع من خلاله إجراء كافة تعاملاتها وعرض برامجها.

وأشار إبراهيم إلى أن البوابة ستتضمن الضوابط المنظمة للعمرة، بالإضافة إلى حجز الطيران والفنادق السعودية، لافتا إلى أن الشركة ستتولى إدخال أسماء المعتمرين على البوابة، لافتا إلى أن البوابة مرتبطة إلكترونيا مع وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

وأوضح إبراهيم أن البوابة ستطرح خدمات عبر الموبايل، يمكن للمواطن تحميله عبر ابليكشن يستطيع من خلاله المواطن تقديم شكوى لوزارة السياحة، كما يتيح له إرسال مكانه بالسعودية، لتتمكن الوزارة من حل مشكلته على الفور خلال فترة تواجده هناك.

وقال يسري السعودي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية ستكون جاهزة للتشغيل منتصف الشهر المقبل.

وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك إجتماعات تتم حاليا بين اللجنة العليا للحج السياحي التابعة لوزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، لوضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة المقبل خاصة أن موسم العمرة يبدأ بالسعودية بداية شهر محرم المقبل.

وأشار إلى أن البوابة ستعمل على ميكنة جميع إجراءات العمرة وستحمي حقوق المواطن وستمنع الوسطاء والسماسرة من تنظيم برامج العمرة.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في جتماعه الذي أقيم الأسبوع الماضي بمدينة العلمين الجديدة علي مشروع قرار بإنشاء بوابة إلكترونية مصرية للعمرة، تشرف عليها وزارة السياحة.