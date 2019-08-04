نظمت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية بالتعاون مع شركة الصرف الصحي، حملة إرشادية من خلال التوجه إلى مجزر أبي قير لتوعية الجزارين بأهمية توجيه المواطنين بذبح الأضاحي داخل المجزر.

اللواء يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري، قال إنه جرى التعاون مع فريق التوعية لشركة الصرف الصحي، لتوعية الجزارين وإرشادهم بجانب تثقيف المواطنين بأهمية ذبح أضاحي العيد داخل المجازر.

وأكد شباط، أن الذبح أيام العيد داخل المجزر مجانا وبدون أي مقابل، مشيرا إلى أن الذبح خارج المجزر يلوث الذبيحة من الخارج لأن المكان غير معد للذبح، كما أنه يجري الكشف على الذبائح بواسطة أطباء متخصصين كما تعدم اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حين أنه يجري ختم الذبيحة بالختم الخاص بها تأكيدا لسلامتها.

وأضاف أنه بجانب التوعية بطريق كيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، موضحا أنه جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ألفنس شكري كبير أخصائيين الإرشاد بمديرية الطب البيطري.