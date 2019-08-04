تجري الآن عدد من اللقاءات والاستعدادات بين ممثلي شركة إدارة مارينا العلمين ووزارة الشباب والرياضة لوضع اللمسات النهائية على بروتوكول تعاون بين الوزارة والمنتجع السياحي الأول من نوعه وإمكانياته في مصر.

بدأت هذه المجهودات باللقاء الذي حدث من أسابيع قليلة بين الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة السابق ورئيس مجلس إدارة مارينا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتفاق على الاستغلال الأمثل لإمكانيات مارينا في الرياضات البحرية والشاطئية والصيفية وأيضاً لتوفير التنمية المطلوبة والمسابقات والمنافسات لأبناء مجتمع مارينا من كل الأعمار.

وتواصلت اللقاءات بمشاركة المستشار عمر باسم مستشار التطوير في مارينا وعدد من ممثلي الوزارة حيث تم الاتفاق على تصور نهائي لعدد من الفعاليات تتضمن ماراثون خاص بمارينا سيتم عقده سنوياً ومجموعة من المسابقات تحت عنوان "أقوى رجل في مارينا" تشمل تحديات ومسابقات مختلفة من ألعاب القوى بالإضافة إلى تطوير عدد من المساحات والملاعب الموجودة بالفعل وتهيئتها لاستضافة البطولات والدورات.

وقال زعزوع إن رؤية الإدارة تتضمن تطوير بنية مارينا التحتية بالتعاون مع الدولة حتى تصل إلى مكانتها المستحقة على خريطة الرياضة والسياحة المصرية، مشيراً إلى ترتيب مسابقات عالمية لليخوت والرياضات البحرية برعاية وزارة الشباب والرياضة وبالاشتراك مع عدد من الاتحادات والشركات المتخصصة في هذه المجالات.

من جانبه أضاف المهندس عمر باسم مستشار التطوير في مارينا، أن الهدف هو تقديم خدمات وأنشطة مختلفة لملاك مارينا بالإضافة إلى استغلال الأوقات خارج الموسم الصيفي في الأنشطة المختلفة، موضحاً أن هذه الرؤية تضيف إلى مارينا مقومات إضافية كما تساهم في تنمية الساحل الشمالي كله سياحيا وتلفت نظر المهتمين بالرياضة حول العالم إلى مصر وإمكانياتها في هذه المجالات.