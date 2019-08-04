أطلقت الحكومة بدءً من اليوم، مكاتب لمنظومة الشكاوى الحكومية داخل محطات مترو الأنفاق لتكون على تواصل مع نبض الشارع والمواطن المصري.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إن الهدف من وجود مكاتب للمنظومة داخل محطات المترو، يأتي نظرا لأن مترو الأنفاق من الكيانات الحيوية والهامة التي يتعامل معها كافة فئات وأطياف الشعب وفي إطار التزام كافة أجهزة الدولة بتفعيل قرار رئيس الجمهورية لإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للتعرف على مشاكل المواطنين، مضيفا: "هدفنا خدمة المواطن المصري في أي وقت فهو أولوية لدينا في حل كافة مشاكله".

وقال الرفاعي، في بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المواطن يمكن له تسجيل شكواه إما عن طريق رقم الخط الساخن أو عن طريق بوابة الشكاوى الإليكترونية، مضيفا أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدخل ضمن جهود الدولة في التحول الرقمي باعتبارها منظومة إلكترونية يتم تسجيل الشكوى بها إلكترونيا.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن وجود مكاتب للشكاوى في محطات مترو الأنفاق يعكس مدى التزام الحكومة في التواصل مع المواطنين بشكل مستمر، موضحا أن الحكومة عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية ترفع شعار "حكومة قريبة ومستجيبة.. ومواطن شريك"، بهدف أن تكون الحكومة قريبة من المواطنين وتستجيب لحل مشاكلهم والمواطن شريك في الإبلاغ عن أي مشكلات أو سلبيات ومخالفات تقع أمام عينيه.

وأكد الرفاعي، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرعى ويدعم جهود المنظومة ويتابع استجابة الجهات لشكاوى المواطنين ويعقد اجتماعات بصورة دورية لمعرفة الاستجابات التي تتم، مع التأكيد على ضرورة حل كافة المشكلات التي تواجه أي مواطن يسجل شكواه.

وتستقبل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء رسائل المواطنين المدعومة بالصور لمواقع تراكم القمامة بجميع أنحاء الجمهورية عبر خطي الهاتف المحمول برقمي (01555516528 - 01555525444) بالإضافة إلى استقبال الشكاوى المختلفة على الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وتوجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.