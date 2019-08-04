قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن ضباط المباحث بالعاصمة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أغلقت 3 مراكز لعلاج الإدمان ووضعت الشمع الأحمر عليهم ولا يتم فتحهم إلا بإذن من النيابة العامة.

وأوضح المصدر أن جميع تلك المراكز لم تكن على المستوى المطلوب، وتم الاتصال بأسر المرضى شباب وفتيات لاستلامهم، وتم ضبط 7 من العاملين بتلك المراكز وجاري التحقيق معهم من قبل النيابة العامة.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كثفت جهودها في مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، إذ شنّت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة مُكبرة بالتنسيق مع مباحث العاصمة، استهدفت عددا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأسفرت عن استهداف 3 مراكز لعلاج الإدمان، تبين عدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود فريق طبي مؤهل، وعدم توافر تجهيزات طبية وغرف "عناية، طوارئ، وإفاقة"، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.