قبل العيد.. تعرف على أنواع الفحم وأسعارها

الفحم واحد من الأدوات الأساسية التي يجب أن تتوافر عند التجهيز للشوي في عيد الأضحى، إلا أنه عند شراءه يتفاجأ البعض بوجود العديد من الأنواع التي تجعله يقع في حيرة.. أي نوع هو المناسب للشوي في المنزل.

وقال أحمد عبدالشافي أحد تجار الفحم لـ"الوطن"، إن أنوع الفحم كثيرة وفي تلك الفترة يفضل عدم تصديره لحاجة المصريين إليه في الشوي أيام عيد الأضحى.

ويما يلي، نستعرض أنواع الفحم في الأسواق المصرية حسب عرض الشافي لها:

فحم شجر الليمون

يؤخذ من شجر الليمون الذي يعتبر من الحمضيات ومن مميزاته يدوم لفترة طويلة، ويوضع تحت الفحم العادي المخصص للشوي ليزيد من إشعاله، لكنه ينتج عنه غبرة بيضاء، ويتراول سعره بين 10 لـ30 جنيها للكيلو.

فحم شجر البرتقال

من أفضل أنواع الفحم في مصر، ويصلح لكافة الأغراض سواء للبخور أو الشوي أو الشيشة، ويتراوح سعره بين 10 لـ30 جنيها للكيلو.

الفحم المضغوط

من أفضل أنواع الفحم، ويتكون من بقايا الفحم الطبيعي أو مخلفات الخشب، وهو من ضمن أنواع الفحم الأقل ضررا، كما أنه نوع آمن لا ينتج عنه دخان، ولا يتخطى سعره 50 جنيها للكيلو.

فحم صناعي

له أشكال عده منه المكعب والاسطواني، يمكن استخدامه أيضا للشوي.

فحم الجازورين

يتميز هذا النوع بالصلابة وبقائه وقت طويل مشتعل، وهو من أفضل الأنواع التي يمكن استخدامها في الشوي، ويتراوح سعره بين 20 لـ40 جنيها للكيلو.

وأوضح الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، لـ"الوطن" أنه لا وجود لما يسمى بالفحم الطبي لمرضى حساسية الصدر، حيث أن ذلك يعتبر نوعا من أنواع الدعايا الكاذبة، التي يستخدمها التجار، وتتسبب فى ضرر جسماني شديد لمصابي حساسية الصدر.

وحذر أستاذ ورئيس قسم الصدر من تواجد مرضى حساسية الصدر في المكان الموجود به فحم مشتعل، لما له أثار سلبيه على الصدر، وفى حالة الضرورة القصوى يجب ارتداء كمامة على الأنف.